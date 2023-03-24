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Чемпионат Италии. Серия А

Донадони: «Такие, как Леау, нужны «Милану»

24 Марта 2023 • 07:30 Комментировать

Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Роберто Донадони, который также, как и Роберто Баджо, не забил пенальти в финале чемпионата мира 1994 года, считает, что такие игроки, как Леау, очень нужны сегодняшнему «Милану».

- Леау - это человек, который включает фантазию, который экспериментирует. Ему нужна стабильность. Если не вдаваться в экономику, то такой человек, как он, нужен «Милану», команда должна придерживаться таких игроков, - цитирует Донадони pianetamilan.it.

Напомним, что Леау выступает в составе своего нынешнего клуба с 2019 года, ранее он защищал цвета португальского «Спортинга» и французского «Лилля». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Роберто Донадони Рафаэл Леау
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