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Чемпионат Италии. Серия А

Паганин: «Мой фаворит для «Интера» - де Дзерби»

24 Марта 2023 • 07:05 Комментировать

Бывший защитник миланского «Интера» Антонио Паганин не считает Антонио Конте идеальным вариантом для команды, на тот случай, если Симоне Индзаги все-таки будет уволен. Как считает Паганин, идеальным вариантом стало бы приглашение другого соотечественника - итальянского специалиста Роберто де Дзерби.

- Де Дзерби - мой фаворит. Он уже многое доказал. Он умеет извлекать максимум из того, что есть, у него есть свежие идеи, современные идеи. Его команды играют в выразительный футбол, - цитирует Паганина fcinter.1908.it.

Сейчас де Дзерби, напомним, тренирует английский клуб «Брайтон».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Брайтон Роберто де Дзерби Антонио Паганин
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