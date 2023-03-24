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Чемпионат Италии. Серия А

Донадони: «Конечно, от «Милана» ждали большего»

24 Марта 2023 • 06:19 Комментировать

Бывший игрок «Милана» Роберто Донадони считает, что команда не оправдала надежд, которые возлагались на нее после победы в чемпионате прошлого года. По мнению Донадони, «Милану» не хватило стабильности для того, чтобы выступит убедительнее.

- Конечно, после Скудетто в прошлом году люди ждали другой исключительный сезон, но этого не получилось. Команде не хватает стабильности. Но я не думаю, что проблема только в недостаточном усилении. Очевидно, что причин куда больше, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Роберто Донадони
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