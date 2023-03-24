Донадони: «С де Кетеларе нужно подождать»

Бывшая звезда «Милана» Роберто Донадони, выступавший за клуб в 90-е годы прошлого столетия, прокомментировал ситуацию с бельгийским полузащитником Шарлем де Кетеларе, который очень тяжело входит в игру «Милана». Приобретение, стоившее 32 миллиона евро, вызывает много вопросов у нетерпеливых тифози, но Донадони предлагает подождать.

- С де Кетеларе нужно подождать - также, как и с Тонали. «Милан» верит в него и видит важные качества, и я думаю, что он их проявит, - цитирует Донадони pianetamilan.it.

Напомним, что ранее Шарль де Кетеларе выступал в составе бельгийского «Брюгге».