Осимхен: «Мы на пути к Скудетто»

Лучший бомбардир итальянского чемпионата, нигерийский нападающий Виктор Осимхен уверен в том, что в конце сезона его команда отпразднует чемпионский титул. Команде Лучано Спаллетти достаточно выиграть еще один матч, после чего она может играть вничью все остальные матчи - и все равно станет чемпионом в таком случае.

- Я горжусь своими выступлениями. Мы на пути к чемпионскому титулу. Скудетто постепенно становится реальностью, - считает Осимхен, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1990 году.