Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен: «Мы на пути к Скудетто»

24 Марта 2023 • 00:00 Комментировать

Лучший бомбардир итальянского чемпионата, нигерийский нападающий Виктор Осимхен уверен в том, что в конце сезона его команда отпразднует чемпионский титул. Команде Лучано Спаллетти достаточно выиграть еще один матч, после чего она может играть вничью все остальные матчи - и все равно станет чемпионом в таком случае.

- Я горжусь своими выступлениями. Мы на пути к чемпионскому титулу. Скудетто постепенно становится реальностью, - считает Осимхен, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1990 году. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
00:00 · Италия. Серия А
Осимхен: «Мы на пути к Скудетто»
23 Марта
23:16 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Зайнутдинов сможет заиграть в Серии А»
19:52 · Италия. Серия А
​«Интер» может попытаться сохранить Лукаку
19:19 · Италия. Серия А
​«Милан» может поднять предложение для Леау
18:16 · Италия. Серия А
Орлов: «Нужно смотреть, как себя поведут тренеры «Фиорентины», если Кокорина захотят вернуть — это будет победа»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Экс-владельцы «Милана» хотят купить долю в «Манчестер Юнайтед»
17:09 · Италия. Серия А
​Моуринью выдвинет важное условие «Роме» слухи
16:59 · Италия. Серия А
«Милан» хочет построить новый стадион без «Интера»
15:43 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Фиорентина» продаст Кокорина и будет рада» 1
15:41 · Италия. Серия А
​Дибала может через суд потребовать у «Ювентуса» 54 млн евро слухи
15:27 · Италия. Серия А
​Камоцци не верит, что Кокорин ещё заиграет в Италии
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» отказался продавать Осимхена в «Ньюкасл» за 100 миллионов евро
14:55 · Англия. Премьер-лига
Ньонто объяснил, почему решил покинуть «Интер»
14:32 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» и «Рома» могут совершить громкий обмен форвардами
12:44 · Англия. Премьер-лига
Три клуба хотят подписать Сарри
Все новости
Рекомендуем