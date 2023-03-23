​«Интер» может попытаться сохранить Лукаку

«Интер» может попытаться сохранить в своих рядах нападающего Ромелу Лукаку. Как сообщает Todofichajes, итальянский клуб сейчас ищет подходящую формулу. «Челси» наверняка будет требовать за выкуп Лукаку серьёзную сумму, ведь контракт игрока в Лондоне рассчитан до средины 2026 года. «Интер» будет смотреть в сторону продления аренды ещё на сезон со снижением выплат 29-летнему бельгийцу.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Интер» не планирует сохранять Лукаку. В сезоне 2022/2023 бельгиец провёл 19 матчей, в которых забил пять голов. Большое количество игр Ромелу пропустил из-за проблем со здоровьем.