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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» может попытаться сохранить Лукаку

23 Марта 2023 • 19:52 Комментировать

«Интер» может попытаться сохранить в своих рядах нападающего Ромелу Лукаку. Как сообщает Todofichajes, итальянский клуб сейчас ищет подходящую формулу. «Челси» наверняка будет требовать за выкуп Лукаку серьёзную сумму, ведь контракт игрока в Лондоне рассчитан до средины 2026 года. «Интер» будет смотреть в сторону продления аренды ещё на сезон со снижением выплат 29-летнему бельгийцу.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Интер» не планирует сохранять Лукаку. В сезоне 2022/2023 бельгиец провёл 19 матчей, в которых забил пять голов. Большое количество игр Ромелу пропустил из-за проблем со здоровьем.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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