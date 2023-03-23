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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» может поднять предложение для Леау

23 Марта 2023 • 19:19 Комментировать

«Милан» продолжает вести переговоры с форвардом Рафаэлом Леау о новом контракте. Поговаривают, что клуб и футболист имеют разные позиции по зарплате – португалец хочет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год, а клуб готов платить 6 миллионов. Как сообщает Todofichajes, «россонери» могут поднять предложение для Леау, чтобы сохранить его в своих рядах.

В сезоне 2022/2023 Рафаэл Леау провёл 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров. Слухи связывают 23-летнего португальского нападающего с целым рядом европейских грандов.

Действующий контракт Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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