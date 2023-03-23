«Милан» хочет построить новый стадион без «Интера»

Мэр Милана Джузеппе Сала подтвердил, что «Милан» хочет построить новый стадион без участия «Интера».

«Милан» подтвердил своё желание построить стадион в районе Ла-Маура. Они должны представить проект в течение двух недель», - сказал Сала, чьи слова приводит La Gazzetta dello Sport.

В прошлом месяце в «Интере» говорили о надежде построить стадион вместе с «Миланом». Судя по всему, «россонери» отказались от этой идеи.

Как известно, в настоящий момент «Милан» и «Интер» выступают на «Сан-Сиро».

Добавим, что «Милан» является действующим чемпионом Италии. «Интер» же в последний раз завоёвывал титул Серии А в позапрошлом сезоне.