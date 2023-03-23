Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет построить новый стадион без «Интера»

23 Марта 2023 • 16:59 Комментировать

Мэр Милана Джузеппе Сала подтвердил, что «Милан» хочет построить новый стадион без участия «Интера».

«Милан» подтвердил своё желание построить стадион в районе Ла-Маура. Они должны представить проект в течение двух недель», - сказал Сала, чьи слова приводит La Gazzetta dello Sport.

В прошлом месяце в «Интере» говорили о надежде построить стадион вместе с «Миланом». Судя по всему, «россонери» отказались от этой идеи.

Как известно, в настоящий момент «Милан» и «Интер» выступают на «Сан-Сиро».

Добавим, что «Милан» является действующим чемпионом Италии. «Интер» же в последний раз завоёвывал титул Серии А в позапрошлом сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
17:09 · Италия. Серия А
​Моуринью выдвинет важное условие «Роме» слухи
16:59 · Италия. Серия А
«Милан» хочет построить новый стадион без «Интера»
15:43 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Фиорентина» продаст Кокорина и будет рада» 1
15:41 · Италия. Серия А
​Дибала может через суд потребовать у «Ювентуса» 54 млн евро слухи
15:27 · Италия. Серия А
​Камоцци не верит, что Кокорин ещё заиграет в Италии
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» отказался продавать Осимхена в «Ньюкасл» за 100 миллионов евро
14:55 · Англия. Премьер-лига
Ньонто объяснил, почему решил покинуть «Интер»
14:32 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» и «Рома» могут совершить громкий обмен форвардами
12:44 · Англия. Премьер-лига
Три клуба хотят подписать Сарри
08:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» решил избавиться от Кьезы 1
07:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла нового топ-нападающего
05:34 · Италия. Серия А
Арнаутович пропустит не менее трёх недель
04:59 · Италия. Серия А
Раноккия: «Я поздравил Пиоли со Скудетто в прошлом году»
02:39 · Италия. Серия А
Осимхен: «Пример Мане вдохновляет меня, хочу помочь своему народу» 1
02:32 · Италия. Серия А
Бывший одноклубник Марадоны: «Милан» - самый простой соперник для «Наполи»
Все новости
Рекомендуем