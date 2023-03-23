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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала может через суд потребовать у «Ювентуса» 54 млн евро слухи

23 Марта 2023 • 15:41 Комментировать

Адвокат Пауло Дибалы готовит судебный иск против «Ювентуса». Сторона игрока может потребовать у туринского клуба около 54 миллионов евро, о чём рассказывает La Repubblica.

«Ювентус» до сих пор должен Дибале 3,8 миллиона евро зарплаты. Также сторона аргентинского форварда намерена получить компенсацию за срыв переговоров о новом контракте. Когда соглашение с Дибалой уже было согласовано, клуб вдруг «включил заднюю», и игроку пришлось менять планы. Теперь Пауло может потребовать разницу между суммой согласованного контракта и действующего контракта с «Ромой».

Напомним, что Пауло Дибала перебрался в «Рому» летом прошлого года в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Пауло Дибала
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