​Камоцци не верит, что Кокорин ещё заиграет в Италии

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался об Александре Кокорине. Нападающий, как известно, сейчас выступает за «Арис» на правах аренды. В чемпионате Кипра Кокорин забил 11 голов.

По мнению Камоцци, Кокорин уже не сможет заиграть в Италии.

«Кокорин без сомнения хороший игрок. Однако я считаю, что его время в сборной России и в Италии прошло. Не удивляет ли меня «возвращение» футболиста после застоя в Италии? Может быть, в Италии был не его футбол. Такое бывает. На Кипре он нашёл себя», - сказал Камоцци, чьи слова приводит Metaratings.

У «Ариса» нет права выкупа Александра Кокорина, то есть по завершению сезона 2022/2023 футболист должен вернуться в «Фиорентину». Действующий контракт 32-летнего форварда с клубом Серии А рассчитан до средины 2024 года.