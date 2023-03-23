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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» решил избавиться от Кьезы

23 Марта 2023 • 08:16 Комментировать

Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Calciovercatoweb.

По сведениям источника, «старая синьора» решила продать итальянца из-за непростого финансового положения клуба. Интерес к Федерико проявляют представители чемпионатов Англии и Испании.

25-летний вингер является игроком «Ювентуса» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона 2024/2025. Трансферный ценник – 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кьеза провел 11 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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