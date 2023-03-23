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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович пропустит не менее трёх недель

23 Марта 2023 • 05:34 Комментировать
Болонья
...
Удинезе
02.04 13:30

Мы уже сообщали о травме нападающего Марко Арнаутовича, который покинул расположение сборной Австрии, получив повреждение. Это неприятная новость и для «Болоньи», потому что ее лучший бомбардир пропустит не менее трех недель. За это время «Болонья» сыграет три матча - с «Удинезе», «Аталантой» и «Миланом».

В текущем сезоне на счету Арнаутовича уже восемь мячей, потягаться с ним может лишь Рикардо Орсолини, забивший семь голов - в том числе и победный в ворота «Интера» не так давно. Сейчас «Болонья» занимает десятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Марко Арнаутович
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БОЛОНЬЯ УДИНЕЗЕ
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