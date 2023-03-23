Арнаутович пропустит не менее трёх недель

Мы уже сообщали о травме нападающего Марко Арнаутовича, который покинул расположение сборной Австрии, получив повреждение. Это неприятная новость и для «Болоньи», потому что ее лучший бомбардир пропустит не менее трех недель. За это время «Болонья» сыграет три матча - с «Удинезе», «Аталантой» и «Миланом».

В текущем сезоне на счету Арнаутовича уже восемь мячей, потягаться с ним может лишь Рикардо Орсолини, забивший семь голов - в том числе и победный в ворота «Интера» не так давно. Сейчас «Болонья» занимает десятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.