Раноккия: «Я поздравил Пиоли со Скудетто в прошлом году

Бывший футболист миланского «Интера» Андреа Раноккия рассказал, что в прошлом году он поздравил наставника «Милана» Стефано Пиоли с победой в чемпионате Италии. «Милан» стал чемпионом впервые после одиннадцатилетнего ожидания.

- Я написал ему, поздравил. Мы с ним поработали какое-то время в «Интере». У него очень хороший штаб и сам он молодец. Он действительно выиграл чемпионат, нащупав что-то особое в команде, создав из нее кулак, - цитирует слова Раноккии pianetamilan.it.

Напомним, что Андреа в прошлом году решил завершить свою игровую карьеру после пары матчей за «Монцу».