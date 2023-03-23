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Чемпионат Италии. Серия А

Раноккия: «Я поздравил Пиоли со Скудетто в прошлом году

23 Марта 2023 • 04:59 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера» Андреа Раноккия рассказал, что в прошлом году он поздравил наставника «Милана» Стефано Пиоли с победой в чемпионате Италии. «Милан» стал чемпионом впервые после одиннадцатилетнего ожидания.

- Я написал ему, поздравил. Мы с ним поработали какое-то время в «Интере». У него очень хороший штаб и сам он молодец. Он действительно выиграл чемпионат, нащупав что-то особое в команде, создав из нее кулак, - цитирует слова Раноккии pianetamilan.it.

Напомним, что Андреа в прошлом году решил завершить свою игровую карьеру после пары матчей за «Монцу».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Андреа Раноккия Стефано Пиоли
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