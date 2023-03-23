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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен: «Пример Мане вдохновляет меня, хочу помочь своему народу»

23 Марта 2023 • 02:39 Комментировать
Нигерия
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Гвинея-Бисау
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24.03 19:00

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен признался, что его вдохновляет пример Садио Мане, форварда «Баварии», который пытается помогать не самому обеспеченному населению Сенегала. Об этом Осимхен заявил в интервью нигерийской прессе, прибыв на матч национальной команды против сборной Гвинеи-Биссау.

- Меня вдохновляет пример Мане. Он помогает Сенегалу. Я хочу помогать также, и не только нигерийцам, но и всей Африке. Скоро я начну свой благотворительный проект, - заявил Осимхен, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Осимхен является лучшим бомбардиром итальянского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Виктор Осимхен
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НИГЕРИЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ
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