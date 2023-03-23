Осимхен: «Пример Мане вдохновляет меня, хочу помочь своему народу»

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен признался, что его вдохновляет пример Садио Мане, форварда «Баварии», который пытается помогать не самому обеспеченному населению Сенегала. Об этом Осимхен заявил в интервью нигерийской прессе, прибыв на матч национальной команды против сборной Гвинеи-Биссау.

- Меня вдохновляет пример Мане. Он помогает Сенегалу. Я хочу помогать также, и не только нигерийцам, но и всей Африке. Скоро я начну свой благотворительный проект, - заявил Осимхен, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Осимхен является лучшим бомбардиром итальянского чемпионата.