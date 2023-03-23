Бывший одноклубник Марадоны: «Милан» - самый простой соперник для «Наполи»

Бывший футболист «Наполи» Сальваторе Баньи прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, согласно которым в четвертьфинале турнира команде предстоит сразиться с «Миланом». Баньи считает этот жребий легким и не понимает озабоченности Лучано Спаллетти:

- Я считаю, что это идеальный выбор на данной стадии. Не понимаю, а что хотел Спаллетти? Сыграть с «Баварией», «Манчестер Сити» или «Реалом»? Не думаю, - цитирует слова Баньи pianetamilan.it.

Напомним, что Баньи в прошлом выступал в одной команде с Диего Армандо Марадоной, он защищал цвета «Наполи» с 1984 по 1988 года.