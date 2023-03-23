Кьяер ропщет: «Хочу играть чаще»

Датский защитник Симорн Кьяер чаще всего не подводит команду, он прекрасно справился с Гарри Кейном в 1/8 финала Лиги чемпионов, но он хочет играть чаще - об этом он буквально кричит.

- Я нахожусь в отличной физической форме. Матч с «Тоттенхэмом» стал для меня, наверное, лучшим после того, как я восстановился после травмы. Я голоден, и я разочарован, что не играю чаще. Во мне кипит энергия, - цитирует слова датского игрока pianetamilan.it.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Милану» предстоит сыграть с «Наполи» - и у датского оборонца снова может появиться важная миссия.