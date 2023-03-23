Рива: «Иностранцы испортили сборную Италии»

Бывший футболист сборной Италии Джиджи Рива, до сих пор остающийся лучшим бомбардиром в ее истории, считает, что иностранцы испортили сборную Италии. К таковым относятся, прежде всего, такие персоны как Эдер или Жоржиньо. Впрочем, Рива имел ввиду не только их, но и в целом засилье иностранных игроков в Серии А.

- Иностранцы испортили сборную Италии. Их слишком много в нашем футболе. Итальянцу стало гораздо труднее себя показать. В ведущих командах сплошь иностранные нападающие, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Лучшими нападающими Серии А сегодня считаются нигериец Виктор Осимхен и португалец Рафаэл Леау.