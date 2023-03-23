Экс-игрок «Интера» и «Атлетико» Врсалько уходит из футбола в 31 год

Хорватский правый защитник Шиме Врсалько принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Бывший игрок сборной Хорватии находился в статусе свободного агента после ухода из греческого «Олимпиакоса» в январе текущего года. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Врсалько завершает карьеру профессионального футболиста. Он больше не будет искать себе новый клуб.

31-летний латераль в прошлом защищал цвета мадридского «Атлетико» и миланского «Интера», также известен по выступлениям за «Динамо» Загреб, «Дженоа» и «Сассуоло». В составе сборной Хорватии он провёл 52 поединка.