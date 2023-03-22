Алейников: «Лучший год в Италии? Первый»

Бывший белорусский футболист Сергей Алейников одним из первых советских игроков уехал за рубеж, в 1989 году он договорился с туринским «Ювентусом», а позже выступал также за «Лечче». Алейников вспомнил свое время в Италии и признался, что лучшим для него стал первый год.

- Первый год в «Ювентусе» - это точно. У нас была очень крепкая команда, в полном смысле этого слова. Я помню, как Таккони постоянно шутил, развлекая коллектив анекдотами, - цитирует слова Алейникова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Алейников провел в «Ювентусе» лишь один сезон - 1989/1990.