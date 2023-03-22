Алейников уверен, что «Лечче» спасётся

Бывший белорусский футболист Сергей Алейников, в свое время поигравший за «Лечче» и за «Ювентус», уверен в том, что «Лечче» спасется. Команда вернулась в Серию А в этом сезоне и демонстрирует неплохие результаты - сейчас она занимает пятнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.

- Думаю, все получится, несмотря на некоторые сложности. Но и соперники выступают очень нестабильно, - цитирует слова Алейникова итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем, двадцать восьмом туре чемпионата Италии «Лечче» сыграет на выезде с «Эмполи», это случится третьего апреля.