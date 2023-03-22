​Тренер «Ариса»: У Кокорина есть шанс заиграть в Италии

Тренирующий кипрский «Арис» Алексей Шпилевский считает, что Александр Кокорин ещё может заиграть в чемпионате Италии.

Как известно, права на Александра Кокорина принадлежат «Фиорентине», где в своё время за полтора гола нападающий никак себя не проявил.

«Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос. Если будет продолжать в том же духе, то сможет вернуться в Италию», - сказал Шпилевский, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Александр Кокорин забил 11 голов в матчах за «Арис» в чемпионате Кипра. На днях российский форвард отпраздновал свой 32-й день рождения.