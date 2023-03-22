​Симеоне настроен привести в «Атлетико» топ-форварда сборной Аргентины

«Атлетико» активизировал усилия по трансферу Пауло Дибалы. Как сообщает на своих страницах Todofichajes, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне буквально одержим идеей привлечь в свою команду 29-летнего топ-форварда сборной Аргентины.

Отмечается, что «Атлетико» готов выплатить за Пауло Дибалу 12 миллионов евро – именно такая сумма прописана в действующем контракте игрока с «Ромой» для зарубежных клубов.

В сезоне 2022/2023 Пауло Дибала провел за «Рому» 29 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 13 голов и 8 результативных передач на партнёров.