Леау может покинуть «Милан»

23-летний португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау может быть продан в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Как отмечает источник, это произойдет в том случае, если стороны не смогут договориться о новом трудовом соглашении. «Россонери» предложили Леау контракт с окладом в размере шести миллионов евро, в то время как Рафаэл хочет получать не менее 7,5 миллиона.

Действующее соглашение нападающего с миланским клубом рассчитано до середины 2024 года. В нынешнем сезоне Леау провел 35 матчей, отметившись девятью голами и десятью ассистами.