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Чемпионат Италии. Серия А

Леау может покинуть «Милан»

22 Марта 2023 • 14:01 Комментировать

23-летний португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау может быть продан в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Как отмечает источник, это произойдет в том случае, если стороны не смогут договориться о новом трудовом соглашении. «Россонери» предложили Леау контракт с окладом в размере шести миллионов евро, в то время как Рафаэл хочет получать не менее 7,5 миллиона.

Действующее соглашение нападающего с миланским клубом рассчитано до середины 2024 года. В нынешнем сезоне Леау провел 35 матчей, отметившись девятью голами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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