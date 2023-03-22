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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио оценил шансы «Ювентуса» выйти в Лигу чемпионов

22 Марта 2023 • 13:25 Комментировать

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио высказался о шансах команды квалифицироваться в Лигу чемпионов, несмотря на снятие 15 баллов.

«Ювентус» точно попал бы в ЛЧ, если бы не это наказание. Даже если посмотреть на то, как мы сейчас выступаем, у нас есть шансы попасть в зону Лиги чемпионов. Верим в этом. В случае победы в Лиге Европы мы можем квалифицироваться автоматически», - цитирует Адриена Tuttosport.

После 27 туров Серии А «старая синьора» набрала 41 очко и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри отстают от идущего четвертым «Милана» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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