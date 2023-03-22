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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио может остаться в «Ювентусе»

22 Марта 2023 • 10:48 Комментировать (1)

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может остаться в клубе, несмотря на слухи о возможном уходе. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом нынешнего года.

«Есть вероятность, что я останусь в Турине. Мы можем подписать новый контракт. Мне достаточно комфортно в Турине. Я хорошо справляюсь со своими задачами, у меня отличные отношения с наставником», - передает слова француза Tuttosport.

Адриен защищает цвета «старой синьоры» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 поединка за «Ювентус», отметившись девятью голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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Комментарии (1)
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overkill666
22 Марта 2023 в 10:56
поначалу казалось, что это приступ какой-то у него случился во время ЧМ, вдруг заиграл, забегал, голевые и голы.. а сейчас очевидно, что это какой-то скачок качественный... очень импонирует его игра, ему не жалко поднять з\п будет. человек все на поле показывает. обидно, если Ювентус его потеряет.
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