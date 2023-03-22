Рабио может остаться в «Ювентусе»

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может остаться в клубе, несмотря на слухи о возможном уходе. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом нынешнего года.

«Есть вероятность, что я останусь в Турине. Мы можем подписать новый контракт. Мне достаточно комфортно в Турине. Я хорошо справляюсь со своими задачами, у меня отличные отношения с наставником», - передает слова француза Tuttosport.

Адриен защищает цвета «старой синьоры» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 поединка за «Ювентус», отметившись девятью голами и четырьмя ассистами.