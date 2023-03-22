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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет перехватить игрока у «Манчестер Юнайтед»

22 Марта 2023 • 09:54 Комментировать

Полузащитник «Порту» Марко Груич может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как информирует Telegraf, в услугах 26-летнего сербского футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» рассчитывают подписать игрока в летнее трансферное окно.

Кроме миланского гранда, в трансфере Груича заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы уже контактировали с окружением игрока на предмет возможного перехода.

В текущем сезоне Марко провел 30 матчей за «драконов», отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Марко Груич трансферы футбола - лето 2023
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