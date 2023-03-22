Буффон рассказал, что мог перейти в «Барселону»

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, что мог на старте карьеры оказаться в каталонской «Барселоне».

«Ювентус» помог мне достичь определенного уровня. Это был лучший выбор в моей карьере. В 2001 году на меня претендовали «Барселона» и «Рома». Я хотел перебраться в «Барсу», но мой агент убедил выбрать «Ювентус», - передает слова Буффона Bobo TV.

Буффон выступал за туринский коллектив с 2001 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Последние два сезона Джанлуиджи выступает за «Парму».

В текущем розыгрыше Серии Б Буффон провел 11 поединков, в которых пропустил 16 мячей.