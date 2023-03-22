Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лоботка рассказал, как повлиял Спаллетти на его карьеру

22 Марта 2023 • 08:40 Комментировать

Хавбек «Наполи» Станислав Лоботка рассказал о влиянии главного тренера команды Лучано Спаллетти на развитие своей карьеры.

«Спаллетти верит в меня, в отличие от Гаттузо. Под руководством этого специалиста я обрел уверенность, чего раньше не было.

Наш сезон? Если честно, я не ожидал такого результата от «Наполи». Рад, что мы развиваемся и показываем такую игру», - передает слова Лоботки Calciomercato.

Недавно Лоботка заключил новое трудовое соглашение с неаполитанским клубом. Трудовое договор между сторонами рассчитан до середины 2028 года.

В этом сезоне Серии А Дженнаро провел 26 матчей, забил гол и отдал ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Дженнаро Гаттузо Станислав Лоботка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
09:23 · Италия. Серия А
Буффон рассказал, что мог перейти в «Барселону»
08:40 · Италия. Серия А
Лоботка рассказал, как повлиял Спаллетти на его карьеру
08:34 · Италия. Серия А
Погба и Лукаку серьёзно обесценились
08:00 · Италия. Серия А
Буффон назвал самых техничных футболистов, с которыми играл
06:00 · Англия. Премьер-лига
«Интер» - главный претендент на услуги Фирмино
05:52 · Италия. Серия А
Амброзини: «Милану» не хватает концентрации»
05:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович пояснил, почему не попал в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
05:16 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги стал отцом
05:05 · Италия. Серия А
Флаки: «Не спешите хоронить «Сампдорию»
04:51 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я выхожу, чтобы решать»
04:00 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Меня не радует рекорд самого возрастного автора гола в Серии А»
03:31 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «У меня много предложений»
03:02 · Италия. Серия А
Арнаутович получил травму и выбыл из расположения сборной Австрии
02:40 · Италия. Серия А
Чемпионат Италии нынешнего сезона - самый посещаемый за последние двадцать лет
02:16 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Я доволен тем, что выиграл в «Интере», но хочу больше»
Все новости
Рекомендуем