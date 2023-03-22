Лоботка рассказал, как повлиял Спаллетти на его карьеру

Хавбек «Наполи» Станислав Лоботка рассказал о влиянии главного тренера команды Лучано Спаллетти на развитие своей карьеры.

«Спаллетти верит в меня, в отличие от Гаттузо. Под руководством этого специалиста я обрел уверенность, чего раньше не было.

Наш сезон? Если честно, я не ожидал такого результата от «Наполи». Рад, что мы развиваемся и показываем такую игру», - передает слова Лоботки Calciomercato.

Недавно Лоботка заключил новое трудовое соглашение с неаполитанским клубом. Трудовое договор между сторонами рассчитан до середины 2028 года.

В этом сезоне Серии А Дженнаро провел 26 матчей, забил гол и отдал ассист.