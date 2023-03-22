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Чемпионат Италии. Серия А

Погба и Лукаку серьёзно обесценились

22 Марта 2023 • 08:34 Комментировать

Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поль Погба потерял в трансферной стоимости. Об этом сообщается на портале Transfermarkt.

Трансферный ценник 30-летнего хавбека «старой синьоры» упал с 35 до 20 миллионов евро. Стоит отметить, что также сильно в цене потерял нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Стоимость бельгийского форварда была понижена с 55 до 40 миллионов.

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента летом прошлого года, но из-за травмы практически не играл.

Лукаку в этом сезоне Серии А провел 15 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Ромелу Лукаку Поль Погба
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