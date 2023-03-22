Буффон назвал самых техничных футболистов, с которыми играл

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон, долгое время выступавший за туринский «Ювентус», назвал самых техничных игроков, с которыми ему довелось поиграть. В список легенды итальянского футбола попали: Андреа Пирло, Франческо Тотти, Роберто Баджо, Алессандро дель Пьеро, Антонио ди Натале и Антонио Кассано.

«Мы даже хотели привезти Кассано в Турин, я очень хорошо знал и любил этого игрока», - цитирует Джиджи Bobo TV.

В нынешнем сезоне чемпионата Буффон провел 12 матчей в рамках Серии Б. Контракт голкипера с «Пармой» рассчитан до середины следующего года. Его трансферный ценник – один миллион евро.