Амброзини: «Милану» не хватает концентрации»

Бывший игрок «Милана» Массимо Амброзини высказался по поводу неудачного матча двадцать седьмого тура итальянского чемпионата Серии А, в котором «Милан» уступил «Удинезе» со счетом 1:3. Амброзини считает это проявлением проблем с концентрацией.

- Я думаю, что это проблема с концентрацией. В прошлом сезоне команда пропускала намного меньше. Как мне кажется, сейчас команде не хватает способности все время сохранять высокий уровень внимания, - цитирует Амброзини pianetamilan.it.

Напомним, что Амброзини выступал за «Милан» с 1995 по 2013 год, то есть практически всю карьеру.