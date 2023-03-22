Ибрагимович: «Я выхожу, чтобы решать»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о том, как он по-прежнему испытывает голод, который и тянет его на футбольное поле - любимое место Златана для самовыражения.

- Я выхожу на поле для того, чтобы решать, делать разницу. Если бы у меня не получалось, меня бы не было тут. Я по-прежнему испытываю желание и голод, хочу доказать всем, кто не верит в меня. И не хочу ничего слышать о своем возрасте, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что шведский нападающий забил свой первый мяч после возвращения в минувшие выходные, но его клуб проиграл «Удинезе» со счетом 1:3.