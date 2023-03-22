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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Меня не радует рекорд самого возрастного автора гола в Серии А»

22 Марта 2023 • 04:00 Комментировать

В прошедшем матче «Милана» шведский нападающий Златан Ибрагимович реализовал одиннадцатиметровый удар и стал самым возрастным автором гола в итальянской Серии А. Однако шведский нападающий заявил, что вовсе не рад этому.

- Я слышал про этот рекорд, но он меня совсем не радует. Вернее, то, что забиваю, радует, а то, что это выделяют из-за возраста - не радует. Эти разговоры про возраст уже надоели, - цитирует слова Златана Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, что Ибрагимович побил рекорд другого бывшего игрока «Милана» - Алессандро Костакурты, установленный еще в 2007 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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