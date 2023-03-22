Австрийский нападающий итальянской «Болоньи» Марко Арнаутович получил травму и выбыл из расположения сборной Австрии буквально накануне ее матчей со сборными Азербайджана и Эстонии. Реабилитационный период составит не менее месяца, это означает, что Арнаутович пропустит и несколько матчей на клубном уровне.

Впрочем, идущая в твердых середняках «Болонья» вряд ли сильно пострадает от этого - команда в том положении, когда и до еврокубков далеко, и вылет из высшей лиги совершенно не грозит, у команды в два раза больше очков, чем у идущей сейчас на первом вылетающем месте «Вероны».