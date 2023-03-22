Чемпионат Италии нынешнего сезона - самый посещаемый за последние двадцать лет

Хорошие новости из итальянской Серии А - нынешний сезон демонстрирует прогресс в том, что касается средней посещаемости матчей. После двадцати семи туров каждый матч в среднем посещают 29 088 человек, и больше в 21-м веке было лишь в сезоне 2000/2001, когда выиграла «Рома». Тогда каждый матч в среднем посещали 29 348 человек.

Наиболее прибавившие с точки зрения посещаемости клубы Серии А - это «Милан», «Интер» и «Рома», каждая из которых наслаждается показателями в более чем 60 тысяч зрителей в среднем на каждом домашнем матче.

Напомним, что следующий тур итальянского чемпионата начнется первого апреля.