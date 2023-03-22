Шкриньяр: «Я доволен тем, что выиграл в «Интере», но хочу больше»

Как известно, словацкий футболист Милан Шкриньяр подписал контракт с «ПСЖ», чем очень расстроил руководство «Интера» и фанатов клуба. В интервью он объяснил, почему решил покинуть клуб - Шкриньяр надеется выигрывать больше трофеев.

- Я очень доволен тем, что выиграл два трофея с «Интером» в прошлом сезоне, но надеюсь, что в будущем трофеев будет больше, - цитирует слова Шкриньяра итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Шкриньяр выступает за свой нынешний клуб с 2017 года, ранее он успел провести один сезон в генуэзской «Сампдории». В 2021 он стал чемпионом Италии с «Интером».