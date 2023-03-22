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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Ачерби подтвердил намерения «Интера»

22 Марта 2023 • 02:03 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что «Интер» «обещал жениться» взятому в аренду у «Лацио» Франческо Ачерби - то есть выкупить талантливого игрока. Серьезные намерения «жениха» подтверждает и агент Ачерби - Федерико Пасторелло.

- Есть право на выкуп, которое было включено в последнюю версию контракта, и Франческо хочет остаться. «Лацио» идет своим путем и у них все в порядке. Я не думаю, что мой клиент еще может быть полезным им, - цитирует слова Пасторелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в прошлом Ачерби успел поиграть даже в составе «Милана», это было в сезоне 2012/2013. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Пасторелло Франческо Ачерби
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