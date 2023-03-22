Агент Ачерби подтвердил намерения «Интера»

Мы уже сообщали о том, что «Интер» «обещал жениться» взятому в аренду у «Лацио» Франческо Ачерби - то есть выкупить талантливого игрока. Серьезные намерения «жениха» подтверждает и агент Ачерби - Федерико Пасторелло.

- Есть право на выкуп, которое было включено в последнюю версию контракта, и Франческо хочет остаться. «Лацио» идет своим путем и у них все в порядке. Я не думаю, что мой клиент еще может быть полезным им, - цитирует слова Пасторелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в прошлом Ачерби успел поиграть даже в составе «Милана», это было в сезоне 2012/2013.