Ди Лоренцо: «Этот «Наполи» напоминает мне о Евро-2020»

Нападающий «Наполи» Джованни ди Лоренцо признался, что нынешний «Наполи» напоминает ему сборную Италии образца 2021 года, которая выиграла предыдущий чемпионат Европы, показав яркий и напористый футбол.

- Помимо игры, нам просто приятно находиться на поле, получать удовольствие. И на чемпионате Европы было точно так же. Я хочу привнести частичку этого «Наполи» в сборную Италии, - цитирует слова ди Лоренцо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Джованни ди Лоренцо выступает за итальянскую сборную с 2019 года, он провел в ее составе уже двадцать три матча, забив при этом два гола.