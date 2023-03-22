Сабатини уверен, что «Милан» уже подобрал замену для Пиоли

Бывший спортивный директор «Ромы» и «Салернитаны» уверен в том, что «Милан» уже запланировал замену для Стефано Пиоли, у которого не получилось должным образом развить прошлогодние успехи, а выход в четвертьфинал Лиги чемпионов стал во многом результатом того, что и у «Тоттенхэма» возникли схожие проблемы с тренером.

- Мне кажется, Луису Энрике стоило бы вернуться в Италию. Он очень вырос. Наверное, и мой друг Фредерик Массара (спортивный директор «Милана») думает о нем, - цитирует слова Сабатини итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что ранее Луис Энрике работал в Италии с «Ромой».