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Ибрагимович рассказал, планирует ли сыграть на чемпионате Европы в 2024 году

21 Марта 2023 • 22:18 Комментировать
Швеция
...
Бельгия
24.03 22:45

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о своих планах на будущее.

В феврале 41-летний футболист вернулся на поле после травмы, из-за которой не играл с прошлого сезона. Недавно ветеран попал в список игроков, вызванных в ряды сборной Швеции на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Слишком рано об этом думать, – отвечает Ибрагимович на вопрос об участии в финальной стадии турнира. – Я стараюсь жить сегодняшним днём, хотя я – это и прошлое, и настоящее, и будущее. У меня много предложений, но я не хочу забегать далеко вперёд. Сейчас я вижу себя футболистом», – приводит Calciomercato слова шведа.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Швейцарии Златан Ибрагимович
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ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ
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