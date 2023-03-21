​«Реал» подготовил предложение по звёздному форварду на замену Бензема

В «Реале» обеспокоены игрой нападающего Карима Бензема, выходящего на закат своей карьеры. Мадридцы активно работают над поиском игрока, который заменит француза в долгосрочной перспективе. Как сообщает Calciomercato, целью «сливочных» является звёздный Виктор Осимхен, проводящий прекрасный сезон в «Наполи».

По данным источника, «Реал» подготовил предложение по Осимхену. «Сливочные» предложат «Наполи» 80 миллионов евро и защитника Начо Фернандеса.

24-летний Виктор Осимхен на текущий момент является лучшим бомбардиром итальянской Серии А с 21 голом в 23 матчах.

​В «Реале» обеспокоены игрой Бензема