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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» подготовил предложение по звёздному форварду на замену Бензема

21 Марта 2023 • 17:45 Комментировать

В «Реале» обеспокоены игрой нападающего Карима Бензема, выходящего на закат своей карьеры. Мадридцы активно работают над поиском игрока, который заменит француза в долгосрочной перспективе. Как сообщает Calciomercato, целью «сливочных» является звёздный Виктор Осимхен, проводящий прекрасный сезон в «Наполи».

По данным источника, «Реал» подготовил предложение по Осимхену. «Сливочные» предложат «Наполи» 80 миллионов евро и защитника Начо Фернандеса.

24-летний Виктор Осимхен на текущий момент является лучшим бомбардиром итальянской Серии А с 21 голом в 23 матчах.

В «Реале» обеспокоены игрой Бензема

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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