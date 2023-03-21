​Ценник Кварацхелии серьёзно вырос

Хвича Кварацхелия проводит шикарный дебютный сезон в «Наполи». В 30 матчах Серии А и Лиги чемпионов грузинский полузащитник, который раньше выступал в России, записал на свой счёт 14 голов и 16 результативных передач на партнёров.

Во вторник на авторитетном портале transfermarkt изменилась оценочная стоимость Хвичи Кварацхелии. Теперь грузин оценивается в 85 миллионов евро.

До последней переоценки Хвича Кварацхелия оценивался в 60 миллионов евро.

Отметим, что «Наполи» уверенно лидирует в Серии А и наверняка станет чемпионом Италии впервые с 1990 года.

На Кварацхелию претендуют три суперклуба