​Буффон: «Я понял, что в Италии ни черта не знают о футболе, когда они критиковали Мотту»

Известный вратарь Джанлуиджи Буффон считает, что футбольная общественность в Италии не воспринимает футбол объективно.

«Знаете, когда я понял, что в Италии ни черта не знают о футболе? Когда они критиковали Тьяго Мотту, а он был лучшим игроком во вселенной», - сказал Буффон по ходу эфира на Bobo TV.

Тьяго Мотта по ходу своей карьеры поиграл за «Барселону», «Атлетико», «Дженоа», «Интер» и «ПСЖ». Сейчас 40-летний итальянец является главным тренером «Болоньи».

45-летний Джанлуиджи Буффон ещё не повесил перчатки на гвоздь – он выступает за «Парму» в итальянской Серии Б.