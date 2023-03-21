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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Интере» приняли решение по Лукаку

21 Марта 2023 • 15:09 Комментировать

В «Интере» приняли решение по будущему нападающего Ромелу Лукаку. Бельгиец не впечатлил в этом сезоне, поэтому миланский клуб не планирует сохранять его в своих рядах. Об этом рассказывает Football Insider.

В 19 официальных матчах сезона 2022/2023 Ромелу Лукаку забил только пять голов и отдал один результативный пас.

Права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси». Контракт 29-летнего бельгийца с лондонским клубом рассчитан до средины 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Ромелу Лукаку может оказаться в мадридском «Реале». Портал transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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