​В «Интере» приняли решение по Лукаку

В «Интере» приняли решение по будущему нападающего Ромелу Лукаку. Бельгиец не впечатлил в этом сезоне, поэтому миланский клуб не планирует сохранять его в своих рядах. Об этом рассказывает Football Insider.

В 19 официальных матчах сезона 2022/2023 Ромелу Лукаку забил только пять голов и отдал один результативный пас.

Права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси». Контракт 29-летнего бельгийца с лондонским клубом рассчитан до средины 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Ромелу Лукаку может оказаться в мадридском «Реале». Портал transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.