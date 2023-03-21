«Барселона» или «Ювентус»: Мората выбрал новый клуб

В летнее трансферное окно нападающий «Атлетико» Альваро Мората наверняка сменит клубную прописку. В услугах 30-летнего футболиста были заинтересованы два гранда – «Барселона» и «Ювентус». Как стало известно TodoFichajes, Мората сделал выбор в пользу возвращения в Турин. Форвард понимает, что в рядах «старой синьоры» его роль будет более значимой, а в «Барселоне» он будет просто дублёром для Роберта Левандовски.

«Ювентус» может купить Альваро Морату за 20 миллионов евро или чуть дороже. Проблем с финансами в туринцев возникнуть не должно, ведь клуб наверняка дорого продаст Душана Влаховича.