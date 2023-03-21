Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» или «Ювентус»: Мората выбрал новый клуб

21 Марта 2023 • 14:21 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий «Атлетико» Альваро Мората наверняка сменит клубную прописку. В услугах 30-летнего футболиста были заинтересованы два гранда – «Барселона» и «Ювентус». Как стало известно TodoFichajes, Мората сделал выбор в пользу возвращения в Турин. Форвард понимает, что в рядах «старой синьоры» его роль будет более значимой, а в «Барселоне» он будет просто дублёром для Роберта Левандовски.

«Ювентус» может купить Альваро Морату за 20 миллионов евро или чуть дороже. Проблем с финансами в туринцев возникнуть не должно, ведь клуб наверняка дорого продаст Душана Влаховича.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Барселона Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
14:21 · Италия. Серия А
«Барселона» или «Ювентус»: Мората выбрал новый клуб
14:10 · Англия. Премьер-лига
Шесть клубов претендуют на форварда «Атлетико»
13:52 · Италия. Серия А
Пиоли грозит увольнение из «Милана»
13:36 · Италия. Серия А
«Интер» хочет выкупить Ачерби у «Лацио»
12:50 · Италия. Серия А
Локателли рассказал, что думает о ди Марии
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить Лукаку 1
11:43 · Италия. Серия А
Белланова не впечатлил Индзаги, «Интер» не будет выкупать игрока
10:22 · Италия. Серия Б
Буффон назвал уход из «ПСЖ» самой большой ошибкой в своей жизни
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Милан» нацелились на одного нападающего
08:55 · Италия. Серия А
Канчельскис выбрал итальянский гранд для Миранчука
06:33 · Италия. Серия А
Буффон рассказал о том, как он решил остаться в разжалованном в Серию Б «Ювентусе»
06:20 · Англия. Премьер-лига
Кассано не сомневается - Конте вернётся в «Интер»
06:14 · Италия. Серия А
Раванелли: «Боюсь, что успех «Милана» в Лиге чемпионов может дорого обойтись в конце сезона»
04:53 · Италия. Серия А
«А нас за что?» - Матерацци отреагировал на скандальный гол Костича 1
04:48 · Италия. Серия А
Локателли: «Уход из «Милана» для меня стал полной неожиданностью»
Все новости
Рекомендуем