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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли грозит увольнение из «Милана»

21 Марта 2023 • 13:52 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть уволен с занимаемой должности, об этом сообщает портал Goal.com. Причина – недовольство руководства клуба результатами команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

В случае, если «россонери» не квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, может быть принято решение об увольнении 57-летнего специалиста.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

После 27 туров Серии А «россонери» занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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