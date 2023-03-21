Пиоли грозит увольнение из «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть уволен с занимаемой должности, об этом сообщает портал Goal.com. Причина – недовольство руководства клуба результатами команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

В случае, если «россонери» не квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, может быть принято решение об увольнении 57-летнего специалиста.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

После 27 туров Серии А «россонери» занимают четвертое место в турнирной таблице.