Локателли рассказал, что думает о ди Марии

Хавбек туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался об уровне игры одноклубника – аргентинского вингера Анхеля ди Марии.

«Анхель – уникальный футболист. Он не имеет никакого отношения к обычным футболистам. Ди Мария занимается другим видом спорта. Он невероятный скромный парень, несмотря на все выигранные трофеи», - передает слова полузащитника пресс-служба «старой синьоры».

В нынешнем сезоне ди Мария принял участие в 24 поединках за «старую синьору», в которых отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Анхель стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре.