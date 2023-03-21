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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли рассказал, что думает о ди Марии

21 Марта 2023 • 12:50 Комментировать

Хавбек туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался об уровне игры одноклубника – аргентинского вингера Анхеля ди Марии.

«Анхель – уникальный футболист. Он не имеет никакого отношения к обычным футболистам. Ди Мария занимается другим видом спорта. Он невероятный скромный парень, несмотря на все выигранные трофеи», - передает слова полузащитника пресс-служба «старой синьоры».

В нынешнем сезоне ди Мария принял участие в 24 поединках за «старую синьору», в которых отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Анхель стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Мануэль Локателли
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