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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью стал целью европейского суперклуба

21 Марта 2023 • 09:20 Комментировать (1)

«ПСЖ» планирует расстаться с Кристофом Галтье и подыскивает нового наставника. Перестановка на тренерском мостике парижского гранда может произойти по завершении нынешнего сезона, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Педро Алмейда.

Как стало известно инсайдеру, приоритетным вариантом «ПСЖ» считается нынешний главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. В приглашении «Особенного» лично заинтересован Луиш Кампуш, который работает в Приже советником по футбольным вопросам.

Срок действующего контракта Моуринью с «Ромой» рассчитан до середины следующего года. Ранее сообщалось, что португалец досрочно покинет клуб, если не выведет «волков» в Лигу чемпионов.

Моуринью или Гвардиола: назван тренер, больше всех потративший на трансферы

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью ПСЖ
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21 Марта 2023 в 09:32
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