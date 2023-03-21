Раванелли: «Боюсь, что успех «Милана» в Лиге чемпионов может дорого обойтись в конце сезона»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли опасается, что успех «Милана» в Лиге чемпионов в противостоянии с «Тоттенхэмом» может дорого обойтись клубу в конце сезона.

- «Милан» - это команд, которая физически не блистает, они чаще всего проигрывают физические единоборства, рывки за мячом. Я вижу, что команда уже выдыхается. Отсюда и чередование плохих матчей с хорошими. Боюсь, что эта борьба в Лиге чемпионов может печально обернуться под конец сезона, - цитирует слова Раванелли

Напомним, что «Милан» продолжает борьбу в чемпионате, а также Лиге чемпионов, но вылетел из Кубка Италии.