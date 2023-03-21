Локателли: «Уход из «Милана» для меня стал полной неожиданностью»

Выступающий за туринский «Ювентус» Мануэль Локателли рассказал о том, как уходил из «Милана». По его словам, для него это стало большой неожиданностью. После «Милана» Локателли поиграл за «Сассуоло», а потом оказался в Турине.

- Я не ожидал своего ухода из «Милана». Это был как снег летом на голову. Но в «Сассуоло» я засучил рукава и работал под началом де Дзерби, который многое дал мне. Иногда важно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед, - цитирует слова Локателли

Локателли покинул «Милан» в 2019 году, как раз перед тем, как клуб возглавил нынешний наставник Стефано Пиоли.